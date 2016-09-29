Всемирный день сердца: 2/3 случаев сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить

Чтобы привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, Всемирная федерация сердца в 2000 году инициировала проведение Всемирного дня сердца, который отмечают с 2011 года 29 сентября.

Сердце – это орган, который мы больше всего эксплуатируем и меньше всего любим, разрушая его сосуды жирной пищей, стрессами, курением и алкоголем. Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире.

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Эксперты прогнозируют, что к 2030 году более 23 млн человек умрет вследствие сердечно-сосудистых болезней, которые удержат первенство среди причин смертности населения планеты.

В развитых странах мира показатели смертности от сердечных болезней снижаются, в остальных — стремительно растет, в частности и в Украине.

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Хотя за последние пять лет наблюдается положительная динамика общего коэффициента смертности в Украине, но он остается одним из самых высоких среди стран Европы. В течение последнего времени структура смертности взрослого населения в Украине остается неизменной, лидируют в ней болезни системы кровообращения — 67%, или 968 на 100 тыс. населения (по данным 2013 г.) Такой уровень «сверхсмертности» вызывает особую тревогу, ведь он имеет длительную неблагоприятную динамику, к тому же от ССЗ в Украине умирает много людей трудоспособного возраста.

У 66% больных ишемическая болезнь сердца сочетается с гипертонической болезнью. Примерно 60% инсультов происходят на фоне заболеваемости артериальной гипертензией.

По данным ВОЗ, Всемирной федерации сердца и Всемирной организации по борьбе с инсультом, 30% случаев смерти от сердечных болезней являются преждевременными. 2/3 таких случаев можно избежать благодаря первичной профилактике, еще 1/3 — путем совершенствования системы здравоохранения, в частности, повышая ее эффективность и удовлетворяя потребности больных в медико-санитарной помощи. В развитых странах мира главной концепцией борьбы является воздействие на социальные детерминанты здоровья.