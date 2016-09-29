В Киеве состоится Open Air 2016, посвященный реабилитации ветеранов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, мероприятие «Я ветеран» пройдет в формате документального перформанса в сопровождении оркестра почетного караула Отдельного полка президента Украины.

К сотрудничеству в этом мероприятии команда культурной дипломатии МИД пригласила партнеров - общественную организацию "Побратимы" (авторы идеи проекта) и социальный мультимедийный проект ТСН и журнала VIVA «Победители» (куратор - Соломия Витвицкая).

Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, в рамках Open Air МИД стремится привлечь еще большее внимание общества к важности инициатив по поддержке, реабилитации и адаптации украинских воинов.

«Мы также хотим поблагодарить таким образом наших иностранных друзей и партнеров - представителей дипломатических миссий в Украине - за поддержку и помощь в лечении ребят за рубежом", - отметил он.

Мероприятие начнется в 18.00 на площади возле МИД, ориентировочная продолжительность - 1,5 часа.