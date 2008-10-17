Кабмин принимает экстренные меры для снижения цен на лекарства

Кабинет министров принимает экстренные меры для стабилизации цен на импортные медикаменты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

Он сообщил, что основной целью его поездки в Харьков является решение вопроса цен на импортные медпрепараты, которые подорожали в среднем на 50%.

«Цены на импортные препараты подняли трейдеры, которые занимаются ввозом их на территорию Украины», – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

«На сегодня для контроля за ценами на рынке медицинских средств создана межведомственная комиссия во главе с премьер-министром”, – подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ, прибавив, что “принимаются все экстренные меры, чтобы цены не пошли вверх».

В.КНЯЗЕВИЧ заверил, что будут снижены цены, но не взялся прогнозировать, на сколько.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 октября, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что правительство обратилось к Генпрокуратуре с просьбой возбудить уголовные дела по фактам необоснованного повышения цены на лекарства.

По ее словам, правительство имеет информацию, что в Украине отдельные частные оптовые поставщики необоснованно и без каких-либо объяснений увеличили цены на лекарства.

«Я считаю, что это еще одна рейдерская атака на Украину, и то, что отдельные частные структуры начали неконтролировано повышать цены на лекарства, должно быть срочно остановлено. Сегодня я направляю обращение в Генеральную прокуратуру с перечнем таких предприятий и со списком фамилий их владельцев, которые сегодня осуществляют абсолютно необоснованную ценовую атаку на сферу торговли лекарствами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что повышение цен на лекарства специально спланировано для того, чтобы продолжать и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине.