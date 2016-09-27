Количество зарегистрированных переселенцев сократилось за неделю на 2,4 тыс. человек

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 378 033 семей из Донбасса и Крыма.

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Более 994 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 918 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 2,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября текущего года на учете находилось 1 млн 699 тыс. 319 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

По итогам проверки в 2015 году Служба безопасности в начале 2016 года передала Минсоцполитики информацию о более чем 450 тыс. человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. По данным Пенсионного фонда, после того, как были остановлены пенсионные выплаты, из 460 800 человек внутренне перемещенных лиц выплаты возобновлены 143 тысячам, остальным - отказано.

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В то же время вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Данный процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.