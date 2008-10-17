Как правильно собирать, покупать и готовить грибы

В этом сезоне в результате отравления грибами пострадало уже большое количество людей.

Медики не устают повторять, что отравлений грибами можно избежать, только если полностью отказаться от дикорастущих грибов. Если вы все же считаете себя достаточно компетентным для того, чтобы самостоятельно собрать или приготовить грибы, то вам не помешают несколько советов:

- нельзя собирать сомнительные или неизвестные виды грибов;

- не собирайте старые и испорченные грибы, так как они могут вызвать отравление (старые грибы зачастую содержат продукты разложения белков, оказывающие вредное влияние на организм);

- помните о существовании грибов-двойников – ядовитых и несъедобных грибов, внешне напоминающих съедобные. Например, с белыми грибами сходны ядовитый сатанинский гриб и несъедобный желчный гриб; с шампиньоном (обыкновенным и полевым) имеют сходство бледная поганка и гриб-зонтик буро-розовый;

- собранные грибы нельзя складывать в пакеты, где они ломаются, крошатся и, в результате, нельзя определить, какие виды грибов в нем находились;

- свежие грибы не подлежат длительному хранению. Они быстро утрачивают свои вкусовые качества и портятся, поэтому перерабатывать их следует сразу после сбора (максимальный срок хранения свежих грибов – 18-24 ч. при температуре не выше 10º С);

- перед употреблением в пищу еще раз внимательно пересмотрите собранные грибы и отбракуйте старые, червивые и просто подозрительные;

- покупайте грибы, рассортированные по отдельным видам. Категорически запрещается продавать грибную смесь, а также изделия из измельченных грибов (например, грибную икру, салаты).

Советы по консервации грибов

Для консервации нельзя использовать оцинкованную и оловянную посуду. Особенно опасно консервировать грибы в герметично закрытой посуде. Грибы могут быть загрязнены спорами возбудителя ботулизма, которые плохо смываются и не уничтожаются при термической обработке. В анаэробных условиях (герметично закрытая посуда) они начинают активно размножаться, вырабатывая ботулинический токсин, вызывающий тяжелейшие отравления.

Каждый вид грибов следует консервировать отдельно.

20minut.ua