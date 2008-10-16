Рассмотрение законодательства по климатическим изменениям отложено

Лидеры ЕС отложили рассмотрение пакета законодательства, касающегося борьбы с климатическими изменениями до декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение содержится в одобренных сегодня на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) выводах.

«Европейский Совет просит президентство в ЕС и Европейскую комиссию организовать интенсифицированную работу в течение следующих недель с тем, чтобы Европейский Совет на заседании в декабре 2008 года мог одобрить надлежащие решения о введении этого пакета во всех сферах европейской экономики и во всех странах-членах ЕС с учетом специфической ситуации каждой страны-члена, а также с соблюдением достаточного баланса цены и эффективности», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил о возможности наложения вето на пакет законодательства ЕС относительно энергетики и борьбы с климатическими изменениями. По его словам, этот пакет будет стоить слишком дорого, и не может быть реализован в условиях финансового кризиса, охватившего мировые рынки.

В марте 2007 года Европейский Совет высказался за необходимость противодействия климатическим изменениям и установил цель достичь до 2020 года снижения выбросов СО2 в атмосферу на 20% по сравнению с 1990 годом, роста доли энергетики из воспроизводимых энергоресурсов до 20% и улучшения энергоэффективности на 20%.