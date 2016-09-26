Гройсман выступает за развитие многоуровневой системы здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями региональных средств массовой информации сегодня в Киеве.

Гройсман подчеркнул необходимость формирования института семейного врача как первичного уровня медицинской помощи.

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«Нам нужно сегодня создать нормальный институт семейного врача, сделать во времени подготовку, переподготовку, для того, чтобы подготовить инфраструктуру, тогда на первичном уровне мы получим нормальную медицинскую услугу», - сказал он.

На втором уровне, по словам премьера, должна быть городская больница – там должны быть медицинские услуги, которые предоставляются на вторичном уровне».

«Третий уровень – это специализированная медицинская помощь. Это помощь, которая не должна присутствовать в каждом райцентре», - отметил председатель правительства, добавив, что на этом уровне медицинская помощь с высоким уровнем сложности.

Если речь идет о сложных случаях, то, по словам Гройсмана, - это четвертый уровень, столичные профильные больницы, больницы системы Академии медицинских наук Украины, «где есть соответствующее оборудование и специалисты, которые выполняют тяжелейшие процедуры, операции, например, трансплантацию органов».Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями региональных средств массовой информации сегодня в Киеве.