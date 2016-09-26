В ближайшие годы в Украине сохранится тенденция к старению населения - Минсоцполитики
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Мущинин отмечает негативные тенденции показателей старения населения в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского собрания ветеранского актива на тему: “Реализация международно-правовых документов по социальной защите людей пожилого возраста - залог их достойной жизни”.
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Мущинин отметил, что Украина относится к государствам с достаточно высоким уровнем старения населения. “У нас 28-е место среди европейских стран по этой тенденции старения”, - добавил он.
По его словам, “за последние годы уровень старения в стране постепенно повышался”. Так, по состоянию на начало 2016 года доля людей в возрасте 60 лет и старше составила 22,1%, а людей в возрасте 65 лет и старше - 15,9%.
“Соответственно, эта тенденция очень нарастающими темпами будет происходить до 2025 года”, - сказал Мущинин.