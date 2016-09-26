Минсоцполитики предлагает изменить систему выплат одиноким матерям

«В поданных с проектом бюджета законах не предусмотрена отмена выплат одиноким матерям. Но я считаю, что должна быть дискуссия в обществе по этой серьёзной проблеме. Мы должны искать другие методы и возможности поддержки одиноких матерей. У нас есть соответствующие предложения и мы готовы их вынести на суд общественности», - сказал Рева.

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Как пояснил министр, в Украине система выплат одиноким матерям привела к тому, что их количество за 15 лет выросло в 22 раза. Сегодня, по словам Ревы, каждый пятый ребенок рождается в неполной семье. Во многом это обусловлено тем, что люди специально не заключают официальный брак, чтобы получать выплаты.

«Возник институт, который и в других странах присутствует, но таких масштабов как у нас, в других странах нет. Это институт гражданского брака. Ты кто? Я гражданский муж. То есть, он как бы есть, как тот суслик, но на самом деле его нет», - сказал Рева.

Первый шаг в реформировании данной сферы, по словам министра, был сделан с начала текущего года, когда размер выплаты привязали к доходу матери. То есть, чем больше зарабатывает одинокая мать, тем меньший размер выплаты ей назначают, или вообще не выплачивают.

Как сообщал УНИАН, средний размер государственной помощи одиноким матерям на воспитание детей по состоянию на 1 июля 2016 года составлял 1 257,1 грн, что почти в 3 раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

На 1 июля данный вид помощи получали 335 139 человек. Временную помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания которых неизвестно, получали 33 689 человек. При этом ее средний размер составлял 668,57 грн, что в 1,4 раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.