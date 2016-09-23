Гройсман считает, что инвестировать в здравоохранение еще больше средств неэффективно
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по подготовке проектов актов, направленных на реформирование в области здравоохранения с участием представителей правительства, народных депутатов Украины, ассоциации местного самоуправления, а также представителей областных и городских отделов здравоохранения.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, Гройсман отметил, что "система здравоохранения является сегодня поражена, неэффективна".
"Мы имеем множество хронических проблем, а состояние здравоохранения в нашей стране находится в тяжелом состоянии. Это означает, что надо менять как систему, так и подходы", - отметил Гройсман.
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Он высказал мнение, что подход инвестировать в здравоохранение еще больше денег доказал свою неэффективность.
"Вопрос сегодня, на мой взгляд, - не в деньгах, а в организации системы здравоохранения таким образом, чтобы те ресурсы, которые мы направляем, максимально эффективно использовались, чтобы мы смогли обеспечить качественное оказание медицинской помощи на всех уровнях", - подчеркнул он.