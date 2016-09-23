Гройсман считает, что инвестировать в здравоохранение еще больше средств неэффективно

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Гройсман отметил, что "система здравоохранения является сегодня поражена, неэффективна".

"Мы имеем множество хронических проблем, а состояние здравоохранения в нашей стране находится в тяжелом состоянии. Это означает, что надо менять как систему, так и подходы", - отметил Гройсман.

Читайте такжеОтмены приказа о штатных нормативов не повлияет на формирование бюджетов больниц - Минздрав

Он высказал мнение, что подход инвестировать в здравоохранение еще больше денег доказал свою неэффективность.

"Вопрос сегодня, на мой взгляд, - не в деньгах, а в организации системы здравоохранения таким образом, чтобы те ресурсы, которые мы направляем, максимально эффективно использовались, чтобы мы смогли обеспечить качественное оказание медицинской помощи на всех уровнях", - подчеркнул он.