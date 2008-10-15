Избыточные впечатления могут стать причиной детского стресса

Вы замечаете за свои малышом тягу к животным, когда он готов приласкать котенка или щенка. Он обожает смотреть мультики герои которых - различные животные, увлекается книжками на данную тематику и у него полно игрушек в виде животных. Но, когда вы решили отвести его на цирковое представление с участием тех самых его любимцев, реакция малыша оказалась прямо противоположной, он начал плакать, а то и вовсе закатил истерику? В чем же тут дело?

Скорее всего, такую реакцию вызвали избыточные впечатления, которые получил ребенок. Ведь до этого момента он не видел такого количества народа, столько яркого света, не слышал такой громкой музыки, шума, да и место ему совершенно не знакомо.

Все эти впечатления, абсолютно новые для него, и стали причиной капризов и слез.

Даже если до этого момента ваш ребенок был довольно общительным и терпимым к посторонним людям, то, наверняка, встречи с ними происходили в родных для него стенах, да и было их не столь много.

А при посещении цирка на него обрушился шквал нового и неизведанного, а из того, что ему знакомо, рядом оказалась лишь мама, поэтому малыш не мог не испугаться.

К таким походам ребенка следует готовить заранее, ему следует рассказать о том, с чем он может столкнуться в незнакомом для него месте. В этом случае, скорее всего, малыш вел бы себя спокойнее и увереннее.

Даже при походе в зоопарк он бы вел себя, наверняка, по иному, так как там не так шумно и многолюдно, как в цирке. Хотя и здесь посетителей достаточно, да и специфический животный запах присутствует.

Причиной стресса у ребенка при посещении зоопарка могут стать размеры реальных животных, которых он увидит, ведь его игрушечные любимцы значительно уступают им в размерах.

Конечно, это только вы можете принимать решение о том, куда повести своего ребенка, запретить вам этого никто не может. Но, при этом вам следует быть готовыми к тому, что малыш может прореагировать на посещение того или иного мероприятия совершенно неадекватно.

С такой проблемой приходится сталкиваться практически всем родителям, которые принимают решения о посещении различных мероприятий, цирка, зоопарка и т.п. вместе со своими крохами. Делают они это преждевременно, так как не всякий малыш может без волнения и бурных эмоций реагировать на избыток впечатлений, ведь детский организм еще недостаточно окреп для таких ситуаций.

В этой ситуации можно дать лишь один совет, если же вы все же решились на «выход в свет» со своим малолетним отпрыском, но его реакция на происходящее оказалась через чур бурной, или же он просто испытывает дискомфорт, то не думайте о потраченных на эти цели денежных средствах, а лучше сразу уводите его. Ведь капризы и слезы являются лишь незначительными последствиями пережитого малышом стресса, они могут быть значительно серьезнее. Все может закончиться нервным расстройством, бороться с которым придется дольше.

Да и в целом, старайтесь не оставлять ребенка надолго в тех местах, где он испытывает тревогу и страх, пожалейте его неокрепшую нервную систему.

Ведь совсем скоро он подрастет, и у вас появиться масса возможностей показать ему все, что пожелаете вы или он сам. А пока пусть он немного подрастет.

В свое время детская любознательность возьмет верх над страхами, а волнение, которое ребенку предстоит испытать, будет вызвано лишь предвкушением новизны и необычности, с которыми предстоит столкнуться. Такие эмоции, которые вызваны его интересом, не будут представлять угрозы нервной системе малыша, ведь он будет уже достаточно большим, чтобы справиться с ними.