В Запорожье с 16 октября включат отопление медучреждений

В Запорожье с 16 октября включат отопление детских садов, школ и медучреждений.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе запорожского Концерна "Городские тепловые сети" - предприятия-монополиста, предоставляющего услуги отопления и подачи горячей воды на территории Запорожья, исполком Запорожского горсовета принял решение 435, в соответствии с которым, отопительный сезон в Запорожье стартует с 16 октября.

"С этого дня Концерн "Городские тепловые сети" начинает подключение детских заведений, школ, больниц и родильных отделений. Жилые дома, организации и предприятия будут подключены к центральному отоплению сразу же после того, как температура воздуха на протяжении трех суток будет ниже + 8 градусов", - сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что на время в некоторых запорожских квартирах может потеплеть и раньше, поскольку с 13 по 15 октября специалисты Концерна будут проводить проверку системы теплообеспечения в целом, путем пробного пуска.