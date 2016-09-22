Минздрав и посольство США будут сотрудничать в сфере военной медицины

Как сообщили УНИАН в Минздраве, участники встречи договорились о будущем сотрудничестве и поддержке Посольства Соединенных Штатов в реформировании украинской медицины.

Среди ключевых направлений реформ, в которых Украина нуждается в поддержке со стороны правительства США, Супрун отметила изменения в системе экстренной медицинской помощи, внедрения программ, связанных с вакцинацией, совершенствование общественного здоровья и медицинского образования.

Также обсудили начало сотрудничества в сфере военной медицины и тренировке правоохранительных органов в оказании первой медицинской помощи.

Посольство США способствует реализации многих проектов в Украине. Среди них программы по усилению контроля за туберкулезом, оказание технической помощи в улучшении доступа к лекарственным средствам и фармацевтических услуг и проекты, которые направлены на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.