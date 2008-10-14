Обнаружен протеин, способный снизить скорость развития рака

Ученые из Стенфордской медицинской школы обнаружили новое семейство сложных протеинов, которые помогают стволовым клеткам крови бороться с раковыми клетками. Медики рассказывают, что новые протеины блокируют деление раковых клеток в крови и предотвращают распространение злокачественной опухоли. Специалисты отмечают, что пока данное открытие подтверждено лишь в крови и лишь в организмах лабораторных мышей, однако нет никаких оснований полагать, что в организме людей этот процесс проходит иначе.

В Стенфорде говорят о блокирующих молекулах не только как о защитниках крови от развивающихся раковых клеток, но и как о борцах с уже существующими клетками. Сейчас исследователи пытаются понять, как именно протеины борются с раковыми клетками. Предполагается, что они используют те же механизмы, что и иммунная система человека, но в более активной форме.

В статье, опубликованной в научном журнале Cell, говорится, что иммунная система имеет ряд изощренных методов для борьбы со злокачественными опухолями. Однако каждый раз иммунная система проигрывает борьбу заболеванию, и причина этого кроется в гиперактивности раковых клеток - система просто не успевает уничтожать перерожденные клетки и их общее число растет.

Однако новые протеины, входящие в семейство ретинобластом, имеют гораздо более высокую скорость уничтожения раковых клеток, благодаря чему у здоровых клеток крови есть значительный шанс функционировать без опасности быть зараженными. В ближайшее время ученые намерены провести серию дополнительных опытов с протеинами ретинобластомы, чтобы выяснить их эффект не только на кровь, но и на ткани и органы млекопитающих.

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