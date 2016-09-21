"Мертвым душам" на оккупированном Донбассе пенсии не будут выплачиваться - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Для украинской стороны стоит остро вопрос процедуры верификации назначения и возобновления социальных и пенсионных выплат, так как из-за отсутствия органов государственной власти на востоке Украины невозможно получить доступ к реестрам. А выплачивать пенсии "мертвым душам" мы себе позволить не можем", - сообщила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, вчера Геращенко во время рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета Ассоциации Украина - Европейский Союз сообщила, что по состоянию на сентябрь 506 тыс. человек пенсионного возраста с оккупированных территорий, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, получают пенсии в Украине.

Она отметила, что по состоянию на август 2014 года на оккупированной территории были зарегистрированы 1 млн 278 тыс. пенсионеров.

Геращенко подчеркнула, что украинская сторона действительно не может выплачивать пенсии людям с оккупированных территорий потому, "что там бегают с оружием 38 тыс. незаконно вооруженных людей, там нет украинского Пенсионного фонда, там нет украинских банков, там нет наших социальных отделений".

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день за годы войны временно переселенным лицам выплачено 41,8 млрд грн.

По словам Геращенко, сейчас проводится проверка 149 тыс. 280 документов по выплате пенсий, при этом Украина не имеет доступа к реестру умерших лиц на оккупированных территориях.