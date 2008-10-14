В Запорожье уничтожено партию трамадола стоимостью 400 тыс. грн.

В Запорожье милиция уничтожила партию наркотиков стоимостью более 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, партия трамадола на сумму около 440 тыс. грн. была изъята сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков непосредственно после ввоза партии наркотиков в регион из одной из соседних областей.

"После задержания членов группы, осуществлявшей поставку, было установлено, что в Запорожскую область для продажи было завезено свыше 32 тыс. доз "трамадола". В ценах, действующих на "черном рынке", стоимость партии составляет больше 440 тыс. грн.", - сообщили в ЦОС, отметив, что весь изъятый "товар" был уничтожен сотрудниками милиции - сожжен на одном из пустырей города.

В отношении членов группы, осуществлявшей поставку наркотика, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Справка УНИАН. За последние 2 месяца это уже вторая крупная партия наркотиков, изъятая у злоумышленников и уничтоженная сотрудниками запорожской милиции: в конце августа в Запорожской области милиция уничтожила партию маковой соломки стоимостью 70 млн. грн.