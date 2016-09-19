Центр тестирования Минздрава - аналог зарубежных аттестационных советов по оцениванию компетентности медиков

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на сайте Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца под названием «К сведению профессорско-преподавательского состава УНМ(Ф)С Украины и студентов» было обнародовано письмо МОН Украины о наличии у Центра лицензии МОН Украины для осуществления образовательной деятельности. В ведомстве отмечают, что согласно Закону Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от 02.03.2015 № 222-VIII лицензированию подлежит образовательная деятельность учреждений образования. Также согласно Закону «О высшем образовании» лицензирование – процедура признания способности юридического лица осуществлять образовательную деятельность по определенной специальности на определенном уровне высшего образования в соответствии со стандартами образовательной деятельности.

Центр тестирования не является учреждением образования и не осуществляет образовательную деятельность по одной специальности на одном уровне высшего образования. Согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц основным видом экономической деятельности Центра тестирования является КВЕД 85.59 другие виды образования, не обусловленные любыми уровнями.

Поэтому в соответствии с требованиями законодательства Украины деятельность Центра тестирования не требует лицензирования. Она определяется приказами Минздрава Украины, которые согласованы с МОН Украины и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины.

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Центр тестирования, который проводит лицензионные экзамены «КРОК», созданный на реализацию международных соглашений и государственных программ, является аналогом зарубежных аттестационных советов ведущих стран мира с внешнего оценивания профессиональной компетентности специалистов отрасли здравоохранения. Центр тестирования является единственной организацией, которая осуществляет контрольные функции Ммнздрав по соблюдению требований относительно качества высшего медицинского (фармацевтического) образования в соответствии с законами Украины, является активным участником и партнером министерства в реформировании системы образования для отрасли здравоохранения.

Минздрав также обратился к медицинскому сообществу: "Дорогие студенты и вся медицинская общественность, вы – будущее нашей медицины, а поэтому вам, как никому другому, важно понимать наличие такой инновационной образовательной системы для подготовки профессионалов в Украине, как лицензионный экзамен «КРОК». Мы достойны того, чтобы быть признанными квалифицированными специалистами на международном уровне!"