200 тысяч продуктовых наборов: кто и как доставляет гуманитарную помощь в "серую зону"

С мая 2015 года мобильные бригады оказывают помощь жителям самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов на неподконтрольной территории и в «серой зоне».

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«Мы выдаем гуманитарную помощь не только в крупных городах, но и в самых маленьких и забытых селах и поселках. Туда редко приезжают другие гуманитарные миссии, поэтому местное население очень нуждается в продуктовой помощи и простом человеческом внимании. Для них наборы Гуманитарного штаба – не только продукты, но и символ неравнодушия и заботы», – говорит Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

В Штабе действует три мобильные бригады выдачи. В каждой до 7 человек – координатор, водитель и волонтеры-экспедиторы. В мирной жизни никто из них не имел отношения ни к гуманитарной помощи, ни к благотворительности. Изменить профиль их вынудила война. К примеру, мобильная бригада, работающая на неподконтрольной территории, полностью состоит из сотрудников футбольного клуба «Шахтер» и стадиона «Донбасс Арена».

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«Мобильные» волонтеры – универсальные работники. Они поочередно могут выполнять функции грузчика, оператора компьютера, контролера, модератора. Также зачастую приходится выступать в роли психолога. Несмотря на то, что ребята вынуждены работать в очень интенсивном ритме, в постоянном стрессе и часто под обстрелами, они не опускают руки. Ведь знают, что их землякам очень нужна и важна гуманитарная помощь. Каждый раз при выдаче продуктовых наборов слышим две фразы: «Ринат Ахметов – единственный, кто нас не бросил, помнит и помогает!» и «Привезите нам, пожалуйста, мир», – рассказывает Андрей Санин, руководитель логистического центра Штаба на «Донбасс Арене».

Ознакомиться с графиком выездов мобильных бригад можно на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Информация по выездам обновляется ежемесячно.