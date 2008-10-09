Фонд Ахметова запускает в Донецкой области передвижную флюрографию для бесплатного обследования всех желающих

Благотворительный Фонд «Развитие Украины» Рината АХМЕТОВА с завтрашнего дня запускает в городах и селах Донецкой области передвижной кабинет цифровой флюорографии, в котором жители области смогут пройти бесплатное обследование легких без направления врача.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, флюоромобиль приобретен Фондом Р.АХМЕТОВА в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.» с целью улучшения диагностики туберкулеза и других заболеваний легких. Высокая разрешающая способность цифрового флюоромобиля, стоимостью которого 640 тыс. грн., позволяет диагностировать туберкулез, силикоз, опухоли и прочие изменения в легких на ранних стадиях, что значительно облегчает лечение и повышает его эффективность.

Передвижной кабинет цифровой флюорографии начнет работу в городе Донецк и далее отправится в города и села области.

Торжественный пуск флюоромобиля состоится завтра в 13.00 на центральной площади им. Ленина в Донецке, заключили в пресс-службе.