Во Львове на базе общеобразовательной специальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи на ул. Короленко, 1 в этом году создан Центр обучения детей с аутизмом. В задания Центра входит, в частности, подготовка к школе и учебе детей с аутизмом, работа с родителями и опекунами таких детей. «Дети, больные аутизмом, нуждаются в специальной программе учебы в общеобразовательных заведениях. Во Львове впервые в Украине начинается проект учебы таких детей. Сейчас в центре насчитывается 19 детей.

Учитывая последние результаты международных научных исследований, есть основания считать, что расстройства из спектра аутизма принадлежат к тем, которые чаще всего встречаются у детей. На каждых 10 000 детей в возрасте до 8 лет расстройства спектра аутизма имеют 60 детей. В целом люди с аутизмом составляют около 1% населения, независимо от расы, социального статуса или уровня развития страны.

Справка:

Аутизм – это глубокое целостное расстройство развития, которое требует комплексной терапии. Чаще всего имеем дело с расстройствами ощущений и искаженным восприятием мира людьми с аутизмом, которые иначе воспринимают свет, изображение и звуки, иначе чувствуют прикосновение, запах, вкус или боль. Часто имеют проблемы с четким пониманием обращенной к ним речи.

Расстройство восприятия приводят к тому, что лица с аутизмом создают свой внутренний образ мира, часто отличающийся от нашего. Имеют также трудности с классической – в нашем понимании – постройкой междучеловеческих отношений и выражения эмоций во взаимоотношениях с другими людьми. Мир лиц с аутизмом отличается от «нашего мира», а проблемы с коммункацией провоцируют то, что они вынуждены бороться с опытом психической изоляции.

Глубина аутизма может быть от наибольшей до наименьшей, но следствия проблемы всегда очень сложны.

Некоторые лица с аутизмом разговаривают, но не понимают полного и глубокого значения слов и имеют трудности в общении. Часть из них вообще не пользуется речью, общаясь с внешним миром средствами письма.

Люди с аутизмом очень хотят жить так, как другие, быть участниками общественной жизни. Такой шанс может им дать лишь помощь специалистов, профильная терапия и труд.

К расстройствам спектра аутизма входит целая группа расстройств, которые возникают от конкретных, определенных и базовых дефицитов развития, которые, с одной стороны, могут повлечь разной степени отклонения, а с другой – стать причиной нетипичных умений и особенных способностей. У ребенка с аутизмом выразительно видно нарушение или отклонение в развитии в возрасте до 3 лет в сферах коммуникации, общественных взаимоотношений, воображения, функциональной и символической игры.

Поскольку лица с аутизмом не могут самостоятельно приспособиться к жизни в обществе, то демократическое общество обязано обеспечить им соответствующие условия и оказать необходимую помощь.

По более детальной информации обращаться за тел. 8-0322-24-89-24, 8-067-13-704-77 ; e-mail:

halyna@autism-contact.org.ua

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