Каждые пять секунд в мире слепнет один человек

Сегодня отмечается Всемирный день зрения, который проводится ежегодно во второй четверг октября с целью привлечения внимания к теме предотвратимой слепоты и нарушения зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, во всем мире насчитывается около 37 миллионов слепых людей и 124 миллиона человек с плохим зрением. Каждые пять секунд в мире слепнет один взрослый человек, каждую минуту – ребенок. При этом, три четверти случаев слепоты излечимы или предотвратимы. По расчетам ВОЗ, если не будут приняты срочные меры, к 2020 году число слепых в мире удвоится и достигнет 75 миллионов. Медики бьют тревогу: если раньше возрастным порогом катаракты считали 60-летний возраст, то сейчас он снизился до 40 лет.

Всемирный день зрения предоставляет повод для поддержки глобальных усилий по профилактике слепоты. Организации, являющиеся членами "Видения 2020" и оказывающие содействие этой инициативе, проводят мероприятия по всему миру – семинары, тренинги и совещания, посвященные борьбе со слепотой; бесплатное офтальмологическое обследование и лечение населения; бесплатное распространение витамина А; спортивные и музыкальные мероприятия пропагандирующие приверженность борьбе со слепотой.

"Видение 2020: право на зрение" является глобальной инициативой, направленной на ликвидацию предотвратимых случаев слепоты во всем мире к 2020 году. Инициативу совместно координируют ВОЗ и Международное агентство по профилактике слепоты, а ее международными членами являются НПО, профессиональные ассоциации, офтальмологические институты и корпорации.

ami-tass.ru