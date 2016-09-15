Гройсман пообещал, что в следующем году препятствий в закупке лекарств не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Нам совместно с Министерством здравоохранения и профильным комитетом удалось разблокировать процесс, которым мы занимались три месяца. И мы можем сказать, что уже через три-четыре дня они появятся в медицинских учреждениях”, - отметил Гройсман.

Он добавил, что среди разблокированной партии лекарств есть препараты как для детей, так и для взрослых.

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Также, по словам премьер-министра, в следующем году будут сняты препятствия в закупке лекарств за государственные средства. “Сейчас мы эти барьеры снимаем и сделаем все, чтобы в следующем году, и это будет отражено в проекте бюджета, на закупку лекарств был сформирован больший ресурс”, - заверил он.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что эти лекарства не могли растаможить в течение 90 дней. По ее словам, проблема заключалась в том, что международная организация Crown Agents имела недоразумения по поводу того, кто владелец этих лекарств. “Целый месяц я работала с Crown Agents и “Укрмедпостачем”, чтобы решить этот вопрос”, - сказала Супрун.

Кроме того, она отметила, что закупки лекарств через международные организации являются правильным шагом и такие закупки должны продолжаться и в дальнейшем. Супрун также пообещала, что в следующем году проблем с растаможкой лекарств не будет. “Думаю, что в 2016-2017 годах передача и растаможка лекарств будут организованы лучше”, - отметила она.