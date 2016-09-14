Проблема с поставками лекарств для онкобольных детей решена - Супрун

Кабинет министров Украины на вчерашнем совещании, которая длилась более 7 часов, решил вопрос с задержкой лекарств для онкобольных детей.

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Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Первую партию лекарств уже начинают развозить по регионам.

"Сейчас государственное предприятие "Укрвакцина" находится на таможне. Министерство здравоохранения Украины уже подписало справки о растаможке. Мы сразу подпишем приказ о распределении лекарств по регионам и в ближайшее время они будут у онкобольных детей", - обещает Супрун.