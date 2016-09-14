За 8 месяцев на Донбассе погиб 21 мирный житель

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, информируя о результатах работы полиции Донетчины за 8 месяцев текущего года.

Он также сообщил, что в этом году была задокументирована преступная деятельность 9 организованных преступных группировок. "Все девять уголовных производств уже направлены в суд по ст. 257, 187 Уголовного кодекса Украины", - добавил он.

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Кроме того, 322 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам сообщено о подозрении по ст.256, 258-3, 260, 294 УК Украины. Установлено местонахождение и задержано 195 лиц, 129 - объявлены в розыск.

Среди прочего Аброськин отметил, что за 8 месяцев этого года в Донецкой области произошло снижение количества уголовных правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. "Даже несмотря на то, что в эти цифры попадают заявления о преступлениях, совершенных на оккупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области: 2015 год - 21 666 (в 2016 году - 868), в том числе тяжких и особо тяжких - 7388 (в 2016 году - 1657)", - говорится в сообщении.