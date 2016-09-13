Мобильную бригаду Гумштаба не пускают в поселок Новолуганское

Об этом УНИАН сообщили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова.

«При пересечении блокпоста на направлении Артемовск-Дебальцево военные отказались пропустить волонтеров Штаба с гуманитарной помощью, предназначенной для самых социально незащищенных категорий населения поселка Новолуганское. Мы не понимаем, что произошло. И почему 780 стариков, инвалидов, детей, которые собрались и ждут нас сегодня, не могут получить продуктовые наборы. Мы знаем, что мирные жители «серой» зоны по-прежнему нуждаются в помощи, поэтому Гуманитарный штаб не отказывается от намерения доставить продукты», ‒ рассказала Юлия Малахова, координатор мобильной бригады Штаба Рината Ахметова.

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Гуманитарный штаб направил официальный запрос в Антитерористический центр (АТЦ) при СБУ Украины. Через пять дней, 19 сентября, Штаб планирует доставить наборы выживания в поселок Луганское, который расположен в том же районе.

Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных населенных пунктах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. Всего за 2 года работы Штаб Рината Ахметова выдал 9 млн 643 тысячи взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.