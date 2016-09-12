Фонд Ахметова продолжает программу по реабилитации детей, раненных на Донбассе

Для ребят, которые нуждаются в длительном лечении и восстановлении после полученных травм, Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил программу реабилитации. В ней приняли участие уже 47 детей. Еще четверо пройдут курс оздоровления в сентябре.

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В санатории «Славянский курорт» сейчас проходит реабилитацию 9-летняя Даша из Бахмута (Артемовска). Девочка была ранена 13 февраля 2015 года. Она возвращалась со своим другом из школы, когда начался артобстрел в их районе. В результате Даша получила осколочные ранения руки и спины, а ее друг погиб на месте. Девочка была сразу госпитализирована и прооперирована, однако один осколок остался в области спины. Врачи его доставать не решаются.

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В санатории Даша проходит индивидуально разработанную программу реабилитации, направленную на общее оздоровление и разработку конечностей. Также курс направлен на улучшение психологического состояния ребенка.

«На этой неделе еще 4 девочки, получившие огнестрельные ранения за время военных действий на Донбассе, приедут в санатории Бердянска на реабилитацию. Мы формируем график индивидуально для каждого ребенка. В зависимости от травм, рекомендаций врачей, подбираем санаторий. Реабилитация способствует возвращению детей к полноценной жизни», ‒ сказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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Штаб оказывает помощь в реабилитации по следующим направлениям: лечение неврологических заболеваний; восстановление опорно-двигательного аппарата; восстановительное лечение внутренних органов; коррекция состояния после оперативного длительного лечения; эндопротезирование; протезирование конечностей и глаз; адаптационная реабилитация.

Курс реабилитации ребенка составляет 21 день и проходит в одном из реабилитационных центров Запорожья, Бердянска, Славянска или Одессы. Для того чтобы оставить заявку на прохождение курса по программе «Реабилитация раненых детей» необходимо позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба по телефону 0800 509 001.