Порошенко: на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%, в больницах - беспорядки
13:15, 13 сентября 2016Страна
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Во временно оккупированных районах Донбасса уровень безработицы достигает почти 80%.
На оккупированных территориях – безработица почти 80%, издевательства над людьми, людьми пожилого возраста, беспорядок в больницах, детских садах / Радио Свобода
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии вручения ключей от квартир военнослужащим в Днепре.
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«Мы должны были продемонстрировать и демонстрируем кардинальное различие между тем, что происходит на оккупированных территориях, – безработица почти 80%, издевательства над людьми, людьми пожилого возраста, беспорядок в больницах, детских садах», - сказал он.
«На освобожденной территории мы делаем максимум возможного для того, чтобы восстановить мирную жизнь украинского Донбасса», - заметил президент.
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