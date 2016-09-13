Порошенко: на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%, в больницах - беспорядки

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии вручения ключей от квартир военнослужащим в Днепре.

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«Мы должны были продемонстрировать и демонстрируем кардинальное различие между тем, что происходит на оккупированных территориях, – безработица почти 80%, издевательства над людьми, людьми пожилого возраста, беспорядок в больницах, детских садах», - сказал он.

«На освобожденной территории мы делаем максимум возможного для того, чтобы восстановить мирную жизнь украинского Донбасса», - заметил президент.