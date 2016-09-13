Украинские специалисты приняли участие в конференции по вопросам биологической безопасности в Токио

Украинские специалисты договорились о плане совместных мероприятий по биобезопасности в рамках инициативы «Глобальная повестка дня по вопросам безопасности здоровья» в рамках глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничтожения.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, украинский вопрос стал фокусом события и получил большое внимание. Во время встречи наши эксперты презентовали приоритеты Украины в области биологической безопасности и защиты. Они представили состояние реализации проектных предложений Украины, разработанных на предыдущих заседаниях рабочей группы глобального партнерства в течение 2014-2016 годов.

Украинская делегация заручилась поддержкой американской стороны в воплощении проектов с участием Агентства по сокращению военной угрозы министерства обороны США и Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ключевыми темами обсуждения и будущих двусторонних проектов стали гармонизация национального законодательства Украины с международными нормами, приведение системы лабораторий биологической безопасности и защиты в соответствие с мировыми стандартами.