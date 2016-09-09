Украина и Китай будут продолжать сотрудничество в сфере здравоохранения

Стороны подписали Протокол об украинско-китайском партнерстве в сферах охраны и сохранение здоровья пожилых людей, матери и ребенка, развития медицинской науки и подготовки медицинских кадров, традиционной китайской медицины в нашей стране, реализации совместных медицинских проектов в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Великого шелкового пути», а именно - налаживание обмена информацией в сфере инфекционных и неинфекционных заболеваний, развития совместных научных исследований.

По словам заместителя министра здравоохранения Романа Илыка, для Украины является очень важным укрепление связей и развития программ обмена опытом между странами, начатых еще во время первых двух заседаний Подкомиссии по вопросам сотрудничества в охране здоровья.

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В рамках сотрудничества ранее был создан Координационный совет в сфере традиционной китайской медицины (2013 год), подписан Меморандум о сотрудничестве между Всеукраинской Ассоциацией Восточной Медицины и Всемирной Федерацией объединений традиционной китайской медицины (2015 год), продолжается работа по концепции пилотного проекта по созданию в Украине лечебного центра с возможностями применения традиционной китайской медицины.

Четвертое заседание Подкомиссии по предварительным договоренностям состоится в 2018 году в КНР.