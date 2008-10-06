В субботу Яценюк открыл в Черновцах фотовыставку «Прикоснуться и увидеть»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который в субботу принял участие в праздновании 600-летия Черновцов, открыл в кинотеатре «Черновцы» выставку тактильних фотографий «Прикоснуться и увидеть», автором которой является Юрий БИЛАК из Франции, корни которого из Украины, в частности из Черновцов.

Во время презентации фотовыставки спикер парламента отметил, что она является уникальной, и аналогов подобной выставки его фонд «Оупен Юкрейн», который участвовал в ее организации, не нашел в Европе.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, подобная фотовыставка нужна даже не столько людям с недостатками зрения, сколько нормальным людям, в частности власти, которая должна заботиться о людях, являющихся гражданами Украины, но в силу разных обстоятельств имеющих физические недостатки.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что Черновцы стали седьмым городом в Украине, где презентуется такая фотовыставка. Вместе с мэром города Черновцы Николаем ФЕДОРУКОМ и первым заместителем губернатора Буковины Виктором ПАВЛЮКОМ спикер посетил фотовыставку, где Ю.БИЛАК поблагодарил А.ЯЦЕНЮКА в присутствии общественности и СМИ за ее организацию.

Справка УНИАН. "Прикоснуться и увидеть" - 30 рельефных репродукций оригинальных фотографий из серии «Украинцы» на прозрачном листе формата А3. Каждая фотография сопровождается звуковым описанием оригинала на MP3-плейерах. Тексты озвучили 18 известных украинцев – А.ЯЦЕНЮК, Екатерина ЮЩЕНКО, Нина МАТВИЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА, Фома из группы «Мандры» и другие.