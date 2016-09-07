Проблемы переселенцев Донбасса обговорят на встречах Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске.

"Члены рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам обсуждали, в частности, вопрос внутренне перемещенных лиц и беженцев. Координатор группы, посол Тони Фриш подчеркнул важность достижения долгосрочных решений, направленных на облегчение тяжелой гуманитарной ситуации, особенно в связи с предстоящей зимой", - сказал Сайдик.

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По его словам, потребности уязвимых групп, и в частности внутренних переселенцев и беженцев станут предметом дальнейшего обсуждения на предстоящих встречах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.