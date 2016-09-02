Вопрос обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями остается нерешенным

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что вопрос обеспечения медицинскими препаратами детей, страдающих неизлечимыми генетическими редкими (орфанными) заболеваниями, остается нерешенным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках программы "Лекарства детям"«Уполномоченным по правам человека в течение 2015-2016 годов неоднократно ставился перед Министерством здравоохранения вопрос о необходимости своевременного принятия мер и бесперебойном и бесплатном обеспечении детей необходимыми лекарственными средствами, как это предусмотрено законодательством. Но от Минздрава Украины поступают только формальные ответы, не содержащие конкретной информации по решению указанных вопросов», - отмечается в сообщении.

В частности, как проинформировали в омбудсмена, в июле 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману было направлено письмо с просьбой поручить Минздраву принять меры для обеспечения детей, больных редкими (орфанными) заболеваниями, необходимыми медицинскими препаратами и проинформировать о принятых решениях.

Читайте такжеСупрун заявляет, что тендерная монополия в процессах закупки лекарств преодоленаВместе с тем из информации, предоставленной Министерством здравоохранения по выполнению поручения премьера, следует, что и в 2016 году получение доступной и качественной медицинской помощи снова под угрозой. Так, по данным Минздрава, по состоянию на 1 сентября 2016 года «продолжается подготовка материалов для проведения процедур закупок, которые будут осуществляться с привлечением специализированных организаций», сообщили у омбудсмена.