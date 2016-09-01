Украина имеет самый низкий уровень охвата вакцинацией в Европе - ЮНИСЕФ

Международные закупки позволили сэкономить Украине около 790 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе брифинга.

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«В течение нынешнего цикла закупок Минздрав помощью трех международных организаций – ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents – приобрел лекарственных средств и вакцин на общую сумму более 2,2 млрд грн.», – сказала Супрун.

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Она отметила, что МИНЗДРАВ планирует продолжить закупать важнейшие лекарственные средства и вакцины через международные организации.

"Это позволит избежать коррупции во время тендеров и способствовать развитию способности Правительства реформировать собственную систему закупок, создать надлежащие механизмы определения потребностей", - считает Супрун.

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По словам главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованны Барберис, наша страна имеет самые низкие показатели охвата вакцинацией среди всех европейских стран.

"Поставка вакцин является критически важной для восстановления программы рутинной иммунизации и обеспечения защиты украинских детей от заболеваний, которые можно предотвратить. Для нас большая радость предоставить поддержку Правительству в разработке нормативно-правовых документов для обеспечения оперативных и эффективных закупок, в том числе для регистрации вакцин и лекарственных средств", – отметила Барберис.

Она подчеркнула, что система закупок ЮНИСЕФ является абсолютно прозрачной и соответствует международным стандартам.

"ЮНИСЕФ проводит закупки оптом и в условиях рыночной конкуренции, это позволяет Детскому фонду покупать лекарственные средства и вакцины по все более низким ценам каждого года. ЮНИСЕФ никоим образом не использует процесс таких закупок для получения выгоды для себя. Более того, для обеспечения эффективного использования бюджетных средств ЮНИСЕФ взял на себя все логистические расходы, связанные с транспортировкой вакцин внутри Украины", - сказала Барберис.