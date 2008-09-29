Кабмин предусмотрит в бюджете 100 млн. грн. на протезирование инвалидов

Правительство предусмотрит в государственном бюджете на 2009 год 100 млн. грн. для обеспечения протезирования инвалидов и 40 млн. грн. для строительства жилья для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время официальной церемонии чествования призеров паралимпийской сборной Украины и их тренеров, состоявшейся сегодня в Киеве.

«Мы все берем на себя обязательство: 100 млн. грн., чтобы обеспечить 100% протезирование, и 40 млн. грн. - на квартирную программу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, дополнительные доходы бюджета-2009 в размере 100 млрд. грн. позволят усилить все бюджетные программы.

«Я думаю, что бюджет мы примем до нового года, и все будем делать», - подчеркнула глава правительства.