Штаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках программы "Лекарства детям"
1 556 наборов специальных медикаментов уже получили дети из Донбасса, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. По программе адресной медицинской помощи «Лекарства детям» препараты предоставил Штаб Рината Ахметова.
Заявки на медпрепараты от родителей поступают на горячую линию Штаба. Всего за время действия программы дети получили: 231 набор инсулина; 340 наборов тест-полосок; 567 наборов противосудорожных; 418 наборов противоастматических препаратов.
Программа «Лекарства детям» была запущена в октябре 2015 года. Цель – обеспечить детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами специальными препаратами, которые подходят исключительно им. Заявки принимаются по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001.
Кто может получить помощь от Штаба Ахметова?
Все дети в возрасте от рождения до 18 лет, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, и дети-переселенцы, проживающие на мирных территориях Донбасса.
Где выдаются лекарства?
Выдача медикаментов происходит в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя Донецкой области. По доверенности здесь же могут получить препараты ближайшие родственники ребенка (бабушки и дедушки, братья и сестры, тети и дяди), проживающего на неподконтрольных территориях.
При каких заболеваниях оказывается помощь?
сахарный диабет
бронхиальная астма
эпилепсия (любой формы, а также ее последствия)
ДЦП (любой формы)
гидроцефалия (с сопутствующими осложнениями)
черепно-мозговые травмы и их последствия
поражения центрально-нервной системы
энцефалиты (и их формы)
Как получить лекарства?
Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба (0800 509 001) и оставить заявку.
Ответить на звонок сотрудника Штаба, уточнить, какие документы необходимо предоставить и в какой аптеке можно получить лекарства.
Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов.
Какой объем лекарств полагается ребенку?
Каждый ребенок получает лекарства на 3 месяца вперед.