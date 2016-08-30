Штаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках программы "Лекарства детям"

Заявки на медпрепараты от родителей поступают на горячую линию Штаба. Всего за время действия программы дети получили: 231 набор инсулина; 340 наборов тест-полосок; 567 наборов противосудорожных; 418 наборов противоастматических препаратов.

Программа «Лекарства детям» была запущена в октябре 2015 года. Цель – обеспечить детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами специальными препаратами, которые подходят исключительно им. Заявки принимаются по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001.

Кто может получить помощь от Штаба Ахметова?

Все дети в возрасте от рождения до 18 лет, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, и дети-переселенцы, проживающие на мирных территориях Донбасса.

Где выдаются лекарства?

Выдача медикаментов происходит в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя Донецкой области. По доверенности здесь же могут получить препараты ближайшие родственники ребенка (бабушки и дедушки, братья и сестры, тети и дяди), проживающего на неподконтрольных территориях.

При каких заболеваниях оказывается помощь?

сахарный диабет

бронхиальная астма

эпилепсия (любой формы, а также ее последствия)

ДЦП (любой формы)

гидроцефалия (с сопутствующими осложнениями)

черепно-мозговые травмы и их последствия

поражения центрально-нервной системы

энцефалиты (и их формы)

Как получить лекарства?

Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба (0800 509 001) и оставить заявку.

Ответить на звонок сотрудника Штаба, уточнить, какие документы необходимо предоставить и в какой аптеке можно получить лекарства.

Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов.

Какой объем лекарств полагается ребенку?

Каждый ребенок получает лекарства на 3 месяца вперед.