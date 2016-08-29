Кабмин урегулировал вопрос дополнительных закупок лекарств

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабмина от 8 октября 2015 года № 787 от 23 августа 2016 г. № 560" опубликовано на Правительственном портале.

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"Министерство здравоохранения может при условии закупки необходимого количества лекарственных средств и медицинских изделий, указанного в перечне, утвержденном настоящим постановлением, с учетом объема неиспользованных средств на счетах специализированных организаций, осуществляющих закупки по направлениям использования бюджетных средств в 2015 году, увеличивать количество единиц товара в пределах 100 процентов от потребности", - говорится в документе.