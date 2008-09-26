В Виннице открылся кардиологический центр

На базе Винницкой городской клинической больницы №1 открылся Центр диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественной церемонии мер Винницы Владимир ГРОЙСМАН отметил, что открытие Центра состоялось с учетом высокого уровня заболеваемости жителей города - ежегодно в Виннице регистрируется около 400 пациентов с инфарктом миокарда.

Для Кардиологического центра мэрия закупила ангиограф - аппарат, который позволяет проводить диагностику и оперативное вмешательство пациентам с заболеванием коронарных и периферических сосудов, сосудов почек и сосудов головного мозга.

Мер Винницы сообщил, что строительство центра обошлось городскому бюджету в 8,5 млн. грн., из которых 2,083 млн. грн. - благотворительные поступления от предприятий, организаций и жителей города.

"Новый кардиоцентр поможет спасти жизнь большому количеству людей", - убежден В.ГРОЙСМАН.

Как сообщал УНИАН, в начале 2007 года Винницкий горсовет планировал до конца 2008 года создать Центр диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии в Виннице.

Население Винницы составляет 366 тыс. человек.