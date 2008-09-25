В Киеве к отоплению подключено уже 47 лечебных учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, начата подача тепла в 7 родильных домов; 10 детских больниц; 3 детских санатория; 27 взрослых лечебных заведений, где есть стационарные отделения.

Температура воздуха в помещениях составляет от +20° до +24°, в роддомах – до + 27°.

Из 11 детских больниц пока не отапливается только Киевская городская детская клиническая инфекционная больница по ул. Дегтяревской, 23, в связи с выполнением работ на участке магистральных теплосетей, которые обеспечивают подачу тепла в учреждение и находятся на балансе АЭК «Киевэнерго». Сегодня температура в помещениях больницы обеспечивается электрическими обогревателями и составляет +20-22°. Завершение ремонтных работ тепломагистралей и подключение запланировано на 27 сентября, отметили в КГГА.