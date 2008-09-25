Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина инициирует разработку Экологической Конституции Земли и создание под эгидой ООН единой структуры экологической защиты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в своем выступлении на общих дебатах 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Наша национальная повестка дня созвучна с главными вызовами, стоящими перед всем мировым сообществом», - сказал В.ЮЩЕНКО. В частности, он заверил, что как страна, которая владеет лучшими в мире черноземами, Украина нацелена сделать ощутимый вклад в совместную работу по решению проблем глобального продовольственного кризиса.

По его словам, Украина также готова способствовать консолидации международных усилий для воплощения эффективной и справедливой энергетической политики.

«Принципы, которые должны реализовываться, просты: взаимная выгода, бесперебойное выполнение своих обязательств и недопущение никакого энергетического давления», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО также призвал к активизации глобального сотрудничества в сфере экологии. Он сообщил, что Украина вносит инициативу по разработке и заключению рамочного соглашения обязующего характера - Экологической Конституции Земли и создания под эгидой ООН единой структуры экологической защиты с надлежащими полномочиями и механизмами работы.

Кроме того, отметил Президент, Украина планирует оживить работу в преодолении угроз ВИЧ/СПИДа и других опасных заболеваний. «Для Украины эта проблема сохраняет свою исключительную актуальность”, – добавил он.

Президент Украины также заверил, что в поле зрения нашего государства сохраняется весь комплекс общих задач - от проблем бедности до борьбы с торговлей людьми, международным терроризмом и распространением оружия массового поражения.

«Наша линия - четкая: конкретная работа, партнерская, конструктивная, ответственная. В основе нашей политики - демократические ценности, открытый диалог со всеми партнерами разных культур и безусловное уважение к фундаментальным правам человека», - заявил глава государства.