В Чернигове начали подключать к теплоснабжению больницы

В Чернигове лечебные заведения начали подключать к теплоснабжению.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель Черниговского городского председателя Олег БЕЛОУСОВ.

"Согласно заявлениям руководителей начался отопительный сезон в роддоме и детских поликлиниках", - сказал он. Также О.БЕЛОУСОВ прибавил, что теперь в оперативном порядке решают вопрос о подключении к теплоснабжению других лечебных заведений и детских садов города. Не исключено, что отопительный сезон в школах начнется 29 сентября.

Первый заместитель городского председателя подчеркнул, что руководство города и области пытается решить проблему по увеличению лимитов на газ для Чернигова и региона. Дело в том, что в случае досрочного подключения города к теплоснабжению без увеличения лимитов на газ Черниговская ТЭЦ может остановиться. "И чтобы этого не произошло, крайне необходимо повысить лимиты на газ", - отметил О.БЕЛОУСОВ.

Традиционно отопительный сезон начинался в Чернигове 15 октября.