Ассоциация психиатров обеспокоена торможением медицинских реформ

На адрес Министра здравоохранения Украины Василия Князевича и Министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой Ассоциация психиатров Украины (АПУ) направила обращение. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

В частности украинские психиатры отмечают, что психиатрическая помощь в Украине, которая существует сегодня, архаична и затратна, должна быть дополнена новыми звеньями, которые позволят психически больным людям и их семьям хранить достойные условия существования.

Они считают, что это позволит сократить к цивилизованному минимуму количество психиатрических клиентов в больницах и интернатах, вернув многим нашем согражданам основные человеческие права и возможности. Эффективная система реабилитации, социальная поддержка и амбулаторное лечение позволят им чувствовать себя полноправными гражданами европейской страны.

Ассоциация психиатров Украины выразила готовность оказывать необходимую консультативную помощь и медиа-поддержку во внедрении упомянутых реформ.

Обращение подписали Президент АПУ В.Я.Шулявский, Вице-президент АПУ О.А.Насинник, Исполнительный секретарь АПУ С.Ф.Глузман.