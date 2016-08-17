Врачи должны выполнять приказ о допуске родных к пациентам в реанимациях - Минздрав

Как отметили УНИАН в Минздраве, ведомство рассчитывает на помощь общественности в сборе информации о практике выполнения приказа в больницах, ведь, чтобы узнать о запрете допускать родственников к пациентам в отделения интенсивной терапии, нужно иметь об этом обоснованную информацию, обращения или жалобы.

"Приказ Министерства здравоохранения Украины относительно открытых реанимаций направлен в регионы и мы ничего не меняем. Во время селекторного совещания с представителями регионов акцентировали внимание всех, чтобы они выполняли эти нормы", - подчеркнула Супрун.

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Как известно, приказом МОЗ Украины № 592 от 15.06.2016 «Об утверждении Порядка допуска посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии» предполагается, что заведение здравоохранения обязано обеспечить пациентам, которые находятся в реанимации, право на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.