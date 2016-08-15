В Украине за прошлую неделю на воде погибли 25 человек

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечается в сообщении, в течение минувшей недели, 8-14 августа, зарегистрировано 3 тыс. 181 чрезвычайное происшествие, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом на место их возникновения. В результате принятых мер спасены 39 человек.

«Ликвидировано 2 тыс. 849 пожаров, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 413 зданий и 39 единиц техники. На пожарах погибло 14 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 415 тыс. грн», - информируют в ГСЧС.

Также в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС выявлено и уничтожено 1 тыс. 695 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.