Супрун жалуется на нехватку кадров в Минздраве

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун жалуется на нехватку кадров в ее ведомстве.

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Как рассказала Супрун корреспонденту ТСН, в министерстве - 30% вакансий, 30% сотрудников находятся в отпусках, декретах, на больничных, а работает лишь 40% коллектива.

"В отделе, который занимался госзакупками, когда я пришла было ноль людей. Должно быть пять. Нет руководителя, двое в декрете, двое в отпуске. А это самая важная программа", - делится Супрун.

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Впрочем, руководительница Минздрава утверждает, что работа отдела из-за это не остановилась – все доставки восстановлены, начали работать над контрактами на следующий год. Недокомплект и среди заместителей самой Супрун – из шести людей есть только двое. Эту проблему руководительница уже почти решила – определилась с кандидатурами и уверяет, что все его заместители будут украинцами. Однако, фамилий Супрун пока не называет.

"Мне было предоставлено от премьер-министра карт-бланш. Мы сейчас ждем, чтобы они прошли спецпроверку. Мы ждем, чтобы был следующий Кабмин, чтобы могли их привести на работу", - сообщила глава Минздрава.