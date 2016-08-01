Гройсман пообещал свою поддержку главе Минздрава

Об этом он написал на своей странице в Facebook, говорится в его сообщении в Twitter.

«Уже сегодня Ульяна Супрун начала работу в качестве главного врача Украины. Сейчас сфера здравоохранения требует усиленного внимания и эта должность – огромная ответственность. Убежден, что у Ульяны Супрун есть достаточно опыта, энтузиазма и желания работать ради здоровой Украины. Хочу пожелать ей удачи и пообещать свою поддержку, потому что реформу здравоохранения считаю одним из своих личных приоритетов», - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на заместителя главы Минздрава Супрун. До этого и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский.

Волонтер Супрун была назначена на должность заместителя министра здравоохранения 22 июля.

Ульяна Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала «Защиту патриотов» - организацию, которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В 2015 году получила украинское гражданство.