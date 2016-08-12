В Минздраве обсудили вопросы внедрения новой концепции общественного здоровья

Как сообщили УНИАН в Минздраве, построение системы общественного здравоохранения остается приоритетным направлением деятельности ведомства, это обязательство, взятое страной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Построение системы общественного здоровья – это правильный шаг, мы знаем, что это правильный шаг, поэтому должны убедить представителей других заинтересованных органов власти в важности этого вопроса», — отметила и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте такжеБогомолец выступает против открытого доступа к реанимационных отделений

Сегодня проект Концепции системы общественного здравоохранения уже согласован с органами местной власти и центральными органами исполнительной власти. После окончательной проработки и правовой экспертизы документ будет направлен для утверждения Кабинетом Министров Украины. Супрун подчеркнула, что нужно ускорить этот процесс, поскольку утверждение Концепции являются первым пунктом в Плане действий Правительства на 2016 год в разделе «Общественное здоровье» со сроком выполнения – III квартал.

Читайте такжеСупрун назвала фамилии своих заместителей

В ходе совещания определились с планом действий и направлениям наполнения Дорожной карты, которая будет предусматривать все необходимые мероприятия, которые нужно осуществить для имплементации Концепции с соответствующими сроками исполнения. Среди них: наработка нормативно-правовой базы, модели финансирования, внедрение обучающих и тренинговых программ для будущих специалистов сферы общественного здоровья и тому подобное.

Читайте такжеЭксперты: Украина не выполнила обязательства в сфере общественного здоровья

«На сегодня, разработаны проекты изменений в 37 законодательных актов и проект новой редакции Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Следующие наши шаги касаются разработки законопроекта «Об общественном здоровье» и законодательном урегулировании выполнения функций, которые ранее осуществлялись Сэс, а также четко распределить эти функции между МОЗ и другими органами исполнительной власти», - отметил заместитель Министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Также чиновники обсудили организационные вопросы по проведению конкурсного отбора кандидатов на должность Генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины», требования к кандидатам на эту должность, а также пути и источники финансирования деятельности учреждения.

Решение этих вопросов даст возможность наконец начать работу Центра общественного здоровья.