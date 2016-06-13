Объявлен открытый конкурс на должность руководителя Центра общественного здоровья
Минздрав объявил открытый конкурс на должность Генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины».
Объявлен открытый набор кандидатов на должность Генерального директора Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины». Это - новосозданной научно-практической учреждения медицинского профиля. Он будет осуществлять функции по обеспечению сохранения и укрепления здоровья населения, проведения социально-гигиенического мониторинга заболеваний, эпидемиологического надзора и биологической безопасности, осуществления групповой и популяционной профилактики заболеваемости, борьбы с эпидемиями и стратегического управления по вопросам общественного здоровья.
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Государственное учреждение «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» создана согласно приказу МЗ Украины от 18.09.2015 № 604 «О создании государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 31 мая 2016 г.
С квалификационными требованиями к кандидатам и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке moz.gov.ua. Необходимые документы кандидаты на должность должны подать лично в Минздрав Украины до 29 июня 2016 года.