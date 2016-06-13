Объявлен открытый конкурс на должность руководителя Центра общественного здоровья

Объявлен открытый набор кандидатов на должность Генерального директора Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины». Это - новосозданной научно-практической учреждения медицинского профиля. Он будет осуществлять функции по обеспечению сохранения и укрепления здоровья населения, проведения социально-гигиенического мониторинга заболеваний, эпидемиологического надзора и биологической безопасности, осуществления групповой и популяционной профилактики заболеваемости, борьбы с эпидемиями и стратегического управления по вопросам общественного здоровья.

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Государственное учреждение «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» создана согласно приказу МЗ Украины от 18.09.2015 № 604 «О создании государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 31 мая 2016 г.

С квалификационными требованиями к кандидатам и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке moz.gov.ua. Необходимые документы кандидаты на должность должны подать лично в Минздрав Украины до 29 июня 2016 года.