Тука прогнозирует обострение проблем, связанных с проживанием переселенцев в здравницах

«Вынужден прогнозировать, что проблема будет волнообразно двигаться по всей стране. Существует проблема, которая не решена ни на законодательном уровне, ни на уровне подзаконных документов. Например, всем нравится, и я бы тоже был счастлив, если бы меня кормили бесплатно. Увы, ни одним законом это не предусмотрено», - подчеркнул Тука. Он добавил, что, если директора санаториев в сумму задолженностей за проживание переселенцев, которую хотят получить из госбюджета, будут закладывать питание, то эти суммы им возмещаться не будут.

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По словам замминистра, имеет место еще один очень неприятный вопрос - разница в тарифах. Речь о том, что тарифы на различные коммунальные услуги для физических лиц и юридических лиц различны. Заведения, в которых по всей стране проживает подавляющее число переселенцев, являются юридическими лицами, которым приходят счета, как промышленным потребителям.

«Соответственно парадоксальная ситуация складывается, когда физические лица – простые люди, проживая в жилом доме, платят за газ, воду, тепло – по одним тарифам, а переселенцам, проживающим в санаториях, придется оплачивать эти же услуги по более высокой цене. Поэтому я прогнозирую, что сейчас эта ситуация пойдет по всей стране», - сказал Тука.

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Он акцентировал, что этот вопрос требует неотложного решения на уровне Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пресс-конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что без документов о происхождении задолженности за проживание переселенцев, перемещенных в Одесскую область из зоны АТО, санатории деньги не получат.