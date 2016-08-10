Ведущие психиатры страны обсудили проблемы отрасли

В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Психиатрия и наркология» Ирина Пинчук, Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, военный психолог израильской армии Альберт Фельдман.

Участники совещания обсудили актуальные проблемы по охране психического здоровья. В частности, состоялась профессиональная дискуссия относительно организации работы профессиональных ассоциаций, стандартизации образования и лицензирования специалистов, оказывающих психиатрическую и психологическую помощь населению.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам реабилитации населения в зоне боевых действий, внутренне перемещенных лиц и участников АТО.

Ульяна Супрун поддержала инициативу относительно создания украино-израильского центра медико-социальной поддержки, в котором будут проводить физическую, психологическую и социальную реабилитацию и внедрять новейшие методологии.

Присутствующие на встрече договорились объединить усилия специалистов в решении указанных проблем, в частности, начать работу над созданием колл-центров и учреждений для консультаций граждан, которые нуждаются в психологической поддержке, широко использовать ведущий международный опыт охраны психического здоровья, с привлечением к этой работе общественности.

Подытоживая профессиональную дискуссию, Ульяна Супрун отметила: «Положительно, что есть разные заинтересованные стороны, специалисты, международные партнеры, общественные организации, которые совместно с Министерством здравоохранения Украины объединяются ради развития области психического здоровья в Украине. Результатов может не быть уже завтра, но уверена, что через несколько лет наши усилия будут иметь мощный эффект и выведут сферу психологической помощи населению на качественно новый уровень».