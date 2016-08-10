В Украине резко изменится погода: метеозависимым нужно позаботиться о своем здоровье

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте такжеНеожиданные причины головной боли

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 августа в западных областях, днем и в Винницкой и Житомирской областях, в течение 12 августа на остальной территории ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, 11 августа на Закарпатье и Карпатах, 12 августа в центральных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди; начиная с западных областей температура воздуха снизится: ночная - на 3-6°, дневная - на 10-15°", - говорится в сообщении.

Врачи предупреждают, что перемена погоды сказывается, прежде всего, на состоянии людей с сердечно-сосудистыми болезнями, многие люди жалуются на упадок сил и снижение работоспособности.

Метеозависимым людям, особенно в дни изменения погоды, необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя. Это способствует лучшей адаптации организма к изменениям климатических условий. При всех видах метеозависимости следует постоянно делать физические упражнения, закаляться.

Медики рекомендуют:

1. Ежедневно выделяйте один-два часа для ходьбы и физических упражнений на свежем воздухе - организм постепенно будет адаптироваться к различным погодным условиям. Одевайтесь "по погоде".

2. Не выходите на прогулку голодными, особенно при холодной погоде. Заниматься спортом лучше начинать в теплое время года, чтобы к наступлению холодов постепенно адаптировать организм к низким температурам.

3. Метеопатам нужно употреблять витамины и микроэлементы.

4. Если обострились хронические заболевания, обязательно лечитесь.

5. Следите, чтобы ваше питание было полноценным, с достаточным количеством овощей и фруктов, особенно тех, которые богаты калием и магнием: яблоки, курага, изюм, бананы, картофель. Гипертоникам необходимо ограничить употребление соли, исключить из рациона жирные и жареные блюда, сыр, острые приправы, алкоголь, какао, кофе, черный шоколад, крепкий черный и зеленый чай. Лучше употреблять травяные чаи из плодов боярышника, калины, травы яснотки, мяты, мелиссы, а еще компоты и свежевыжатые соки. Гипотоникам можно выпить в первой половине дня одну-две чашечки кофе или крепкий черный или зеленый чай с сахаром. От жирных блюд, особенно из свинины, лучше отказаться. Рекомендуется куриное мясо в отварном виде, творог и твердый сыр.

6. Людям пожилого возраста стоит отдыхать в привычной для них климатической зоне. Стоит избегать сильных ветров и летней жары.

7. Когда плохо себя чувствуете, не перегружайте себя физически и умственно, меньше сидите у телевизора, лучше прогуляйтесь на свежем воздухе или почитайте интересную книгу.

8. Если во время метеоизменений испытываете неприятные ощущения в области сердца, попейте настойки боярышника, яснотки, валерианы. Микроэлементы и женьшень помогут избежать стресса и усталости (если не страдаете от высокого давления).